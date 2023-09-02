راصد جوي لـ "دنيا الوطن": موجة حارة تضرب فلسطين خلال الأسبوع الجاري

خاص دنيا الوطن - محمود خلةتحدث راصد جوي فلسطيني، عن آخر التطورات المتعلقه بأحوال طقس فلسطين خلال الأسبوع الجاري.وتوقع الراصد ليث العلامي، أن يطراً اليوم السبت والأحد تراجع قليل على درجات الحرارة، وتكون مرتفعة نسبياً خلال ساعات النهار.وقال في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه" بدءاً من يوم الاثنين سترتفع درجات الحرارة"، موضحاً أن هذا الإرتفاع يتزايد مع نهاية الأسبوع يوم الخميس والجمعة.وأضاف أن" كثير من المناطق الفلسطينية ستتخطى درجة الحرارة عتبة ال 30 /39 درجة مئوية بفعل اندفاع لكتلة هوائية صحراوية من منطقة شبة الجزيرة العربية نحو منطقة بلاد الشام وفلسطين".ولفت العلامي إلى أن الموجة الحارة التي ستكون نهاية الأسبوع سيكون تأثيرها في المناطق الداخلية والشرقية من فلسطين أكثر من المنطقة الغربية والساحلية.وأوضح أن مناطق الضفة وجبالها ستكون أقل حرارة من المناطق الساحلية، مبيناً أن هناك بعض المفارقات حيث أن الكتل الهوائية الحارة تعمل على رفع درجات الحرارة في المنقطة الجبلية، متوقعاً وصل الحرارة بالقدس يوم الجمعة إلى 40 درجة مئوية.