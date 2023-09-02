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فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل التعاون السياحي الثنائي المشترك

فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل التعاون السياحي الثنائي المشترك
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار، رُلى معايعة المبعوث الخاص لقطاع السياحة في اللجنة الترويجية لملف روما لاستضافة معرض إكسبو 2030 الدكتور أليساندرو مانشيني ويرافقه نائب القنصل الايطالي العام في القدس السياندرو توتينو والدكتور فينتشنزو بيزولانتي بالاضافة للدكتور مانشيني الشريك المؤسس لـ Connect2Italy معايعة رحبت بالدكتور أليساندرو مانشيني والوفد المرافق له.

وأكدت على اهمية الترويج السياحي لفلسطين ولقطاعها السياحي، متحدثة عن ما يمتكلة القطاع السياحي الفلسطيني من امكانيات تعمل على جذب المجموعات السياحية من مختلف دول العام، متحدثة عن المواقع السياحية والاثرية الفريدة على مستوى العالم والتي تحتضنها فلسطين كالمسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي في الخليل معايعة اكدت بان ووزارة السياحة والآثار تقوم بعمل كبير للنهوض بالواقع السياحي، من خلال إعداد الخطط والبرامج على عدة أصعدة، وخصوصا البرامج والخطط الخاصة بالترويج السياحي للقطاع السياحي الفلسطيني وبناء قنوات التشبيك المباشر مع وكالات السياحة من مختلف دول العام.

وتطرقت للحديث عن الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج السياحي، من خلال فتح أسواق جديدة، وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني، والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية. 

وأشارت معايعة إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون تجربة السائح في فلسطين فريدة وغنية، بحيث يعود إلى وطنه حاملا صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها.

وقد اطلع الوفد الايطالي معايعة على ما تقوم به ايطاليا من نشاطات وبرامج لدعم ملف روما لاستضافة معرض اكسبو 2030 والفرص المتاحة لتطوير السياحة من خلال هذا المعرض من خلال الترويج لبرامج سياحية تشمل ايطاليا وفلسطين لدول شرق اسيا وامريكا اللاتينية، بالاضافة لبحث لسبل التعاون مع الدكتور مانشيني وهو مركز مبتكر عبر الإنترنت يهدف إلى تنشيط اتصالات B2B مع مشغلي السياحة من وإلى إيطاليا وأوروبا ومن جهته فقد شكر بالدكتور أليساندرو مانشيني الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير.

وأكد ضرورة تطوير العمل المشترك بين الجانبين لفتح افاق جديدة تعمل على تعزيز العمل المشترك بين الجانبين.


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