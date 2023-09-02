عربي

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق
مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للبعثة الدائمة للإمارات، لدى الأمم المتحدة، اليوم، باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والذي تضمن عدداً من المقترحات الرئيسية التي تقدمت بها دولة الإمارات، متهمة (حزب الله) بالمسؤولية بشأن التوترات على طول الخط الأزرق.

وألقت دولة الإمارات بياناً أمام مجلس الأمن اليوم، لتعليل تصويتها لصالح القرار رقم (2695)، أكدت خلاله نسيبة أن أولوية الدولة الرئيسية أثناء المفاوضات التي سبقت الاعتماد، تمحورت حول تحسين دعم المجلس لجهود (يونيفيل) في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها.

وتقدمت دولة الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل (يونيفيل)، وتشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة "القوة" إلى "جميع المواقع ذات الاهتمام" في كافة مناطق عملياتها دون عوائق.

إضافة إلى ذلك، تمكنت دولة الإمارات من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول (يونيفيل) إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة "الدوريات المعلنة وغير المعلنة" لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، سلطت نسيبة الضوء على خيبة أمل دولة الإمارات إزاء الحذف غير المبرر للإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقرية الغجر اللبنانية، كما انتقدت تردد مجلس الأمن في ذكر (حزب الله)، باعتباره يقوض قدرة (يونيفيل) على تنفيذ ولايتها.

ونوهت نسيبة إلى مسؤولية (حزب الله) في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق، والتي بلغت "مستويات لم تشهد منذ حرب عام 2006"، بما يشمل استمرارهم في انتهاك قراري مجلس الأمن (1559) و(1701)، موضحةً أيضاً دورهم في إطالة أزمات لبنان وعرقلة التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.

وأكد بيان دولة الإمارات أنه "ما من تسوية قادرة على تغيير حقيقية أن الشراكة مع (حزب الله) بغية إحراز تقدمٍ في لبنان لم ينجم عنها سوى خيبة الأمل والأسى، لاسيما للشعب اللبناني."

واختتمت نسيبة بيانها بإعادة التأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل استكمال دورها، واضعة مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة بمجملها فوق أي اعتبارات. 

أخبار ذات صلة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق

الإمارات: حزب الله مسؤول في إثارة التوترات على طول الخط الأزرق

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح

العراق: حادث سير مروع يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون

العراق: حادث سير مروع يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل التعاون السياحي الثنائي المشترك

فلسطين وإيطاليا تبحثان سبل التعاون السياحي الثنائي المشترك

المرور بغزة: ستة قتلى بحوادث سير في أغسطس الماضي

المرور بغزة: ستة قتلى بحوادث سير في أغسطس الماضي

صندوق إقراض الطلبة يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

صندوق إقراض الطلبة يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية برقة لليوم الثاني على التوالي

الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية برقة لليوم الثاني على التوالي

إعلام إسرائيلي: استعداد لاحتمال تصعيد في مختلف الجهات خلال فترة الأعياد

إعلام إسرائيلي: استعداد لاحتمال تصعيد في مختلف الجهات خلال فترة الأعياد

غزة: فصائل تُندد بمؤتمر يتعلق بالنساء وتصفه بـ &quot;التحريضي&quot;

غزة: فصائل تُندد بمؤتمر يتعلق بالنساء وتصفه بـ "التحريضي"

الاحتلال يقتحم بلدة العوجا في أريحا ويعتقل أربعة مواطنين بالضفة

الاحتلال يقتحم بلدة العوجا في أريحا ويعتقل أربعة مواطنين بالضفة

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

العملات: استقرار سعر صرف الدولار على ارتفاع

منوعات

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

عربي

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح

البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح

العراق: حادث سير مروع يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون

العراق: حادث سير مروع يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع المرض

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة