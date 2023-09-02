البرهان يدعو المتمردين إلى إلقاء السلاح





ودعا البرهان من وصفهم "المتمردين" إلى إلقاء السلاح، مضيفاً: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها".





وشدد على أننا "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلا".





وأشار البرهان إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان، مؤكداً أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".



وأضاف: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، إن الجيش والشعب مصممون على دحر التمرد.وأضاف خلال زيارته ولاية كسلا، أن الحرب، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف".ورحب البرهان بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مشدد على "رفض الإملاءات"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.