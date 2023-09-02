شؤون فلسطينية

المرور بغزة: ستة قتلى بحوادث سير في أغسطس الماضي

المرور بغزة: ستة قتلى بحوادث سير في أغسطس الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم السبت، تسجيل ست وفيات و179 إصابة، في حوادث سير وقعت في شهر آب/أغسطس الماضي.

ووفق إحصائية حوادث السير بغزة، فإنه تم تسجيل 337 حادث سير خلال آب/أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي: "4 إصابات بحالة خطيرة، و82 إصابة متوسطة، و93 إصابة أخرى طفيفة".

وأفادت شرطة المرور والنجدة، أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 471 مركبات، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 36 دراجة نارية.

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