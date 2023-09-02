تفاصيل اجتماع نصر الله مع النخالة والعاروري





وأكد الاجتماه أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.



كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة خصوصاً في فلسطين ولبنان، وفق (الميادين).



وشدّدوا على "الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني".



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (الميادين) اليوم السبت، بأن الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي في حماس، صالح العاروري.وجرى في الاجتماع الثلاثي، استعراض آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصاً في فلسطين، وتقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية، وتصاعد حركة المقاومة فيها.