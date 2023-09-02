شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: تهريب عبوات احترافية للضفة مسألة وقت فقط

قناة إسرائيلية: تهريب عبوات احترافية للضفة مسألة وقت فقط
إصابة جندي جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قبر يوسف في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، إن تهريب عبوات احترافية إلى الضفة، "مسألة وقت فقط".

وأوضحت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن الطريقة التي تم بها تفعيل العبوة في نابلس ضد قوة من الجيش الإسرائيلي تشير إلى تطور عملية التعلم التي تقوم بها المنظمات في الضفة الغربية.

وتابعت: يتم إلقاء عشرات العبوات كل ليلة ضد جنود الجيش، وحتى اليوم، معظم العبوات بدائية ومصنعة بناءً على المعرفة والمساعدة من غزة ولبنان تحت رعاية إيرانية".

واستدركت القناة الإسرائيلية: "لكن بالنسبة للجيش، من الواضح أنها مسألة وقت فقط حتى يتمكنوا من تهريب عبوات احترافية إلى الضفة، والتي أضرارها أكبر بكثير".

وفجر الجمعة، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن ضابطاً وثلاثة جنود، أصيبوا خلال عملية حماية دخول مستوطنين إلى مجمع قبر يوسف في نابلس، بعد مرور قوة راجلة بالقرب من عبوة انفجرت في المكان.

وحسب الصحفي، تال ليف رام من صحيفة (معاريف)، فإن  التحقيقات تشير إلى أن "العبوة تم تفجيرها ضد قوة عسكرية راجلة وليس ضد مركبة عسكرية".

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