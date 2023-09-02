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العراق: حادث سير مروع يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون

العراق: حادث سير مروع يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون
حادث سير مروع في العراق يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون
رام الله - دنيا الوطن
لقي 13 شخصاً، معظمهم إيرانيون، حتفهم، في حادث سير مروع في محافظة صلاح الدين شمال العراق.

ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن أن 17 آخرين، أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق يربط بين مدينتين في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان قوله: إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.

وأضاف أن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 13 زائرا وإصابة 17 بحالات حرجة"، لافتا إلى أن "أغلب المتوفين هم من إيران".

وتابع: بأن المستشفيات استقبلت المصابين وتجري لهم عمليات جراحية.

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