العراق: حادث سير مروع يودي بحياة 13 شخصاً معظمهم إيرانيون

ونقلت الوكالة عن مدير عام صحة صلاح الدين، خالد برهان قوله: إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.





وأضاف أن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى مصرع 13 زائرا وإصابة 17 بحالات حرجة"، لافتا إلى أن "أغلب المتوفين هم من إيران".



