روسيا: تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة حاولت مهاجمة جسر القرم



في السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسيّة على منصة (تلغرام): "في 2 أيلول/سبتمبر، عند نحو الساعة 2,20 بتوقيت موسكو (23,20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وكانت الدفاعات الجوّية الروسيّة أعلنت في 12 آب/أغسطس، أنّها صدّت هجوما صاروخيا فوق جسر القرم في مضيق كيرتش.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا تدمير ثلاثة زوارق أوكرانيّة "مسيّرة" في البحر الأسود، تقول إنها كانت تسعى إلى شن هجمات على جسر القرم.