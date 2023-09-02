إعلام إسرائيلي: استعداد لاحتمال تصعيد في مختلف الجهات خلال فترة الأعياد





ووفق (مكان)، فإن مصدر هذه الخشية، يعود إلى الهجمات الأخيرة التي وقعت في الضفة الغربية، والدعوات الصادرة من لبنان وقطاع غزة الداعية الى تنفيذ مزيد من الهجمات.



وأضافت بأن جيش الاحتلال سيصعد من نشاطه في مناطق الضفة الغربية في أعقاب هذه المؤشرات، فيما يؤكد رؤساء الأجهزة الأمنية، أن "مسألة الدفاع هي الأهم".



يشار إلى أن 21 كتيبة من جيش الاحتلال، تنتشر حالياً في مناطق الضفة الغربية، وهو عدد مضاعف عما كان عليه قبيل اندلاع موجة العمليات الأخيرة ولهذا الغرض، قلص الجيش التدريبات وفترات الاعداد.



وكان جندي إسرائيلي قُتل يوم الخميس، في عملية دهس عند حاجز عسكري، قرب موديعين، وسط الضفة الغربية، كما أصيب في ذات الهجوم ثلاثة جنود آخرون، واثنان من المارة.





وفي الليلة التي سبقت هذه العملية، أصيب ضابط وثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة في نابلس.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم السبت، إن جهاز الأمن في إسرائيل، يستعد لاحتمال تصعيد في مختلف الجهات أثناء فترة الأعياد، والرغبة في الربط بين هذه الجهات والجبهات.