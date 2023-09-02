كوريا الشمالية تُطلق عدة صواريخ كروز باتجاه "البحر الأصفر"





وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أعلنت يوم الخميس أن "بيونغ يانغ" أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة "الأرض المحروقة".



وأعلنت سول، أمس الجمعة، فرض عقوبات على خمسة مواطنين وشركة من كوريا الشمالية رداً على إطلاق "بيونغ يانغ" لصاروخ فضائي في الشهر الماضي.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت كوريا الشمالية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عدة صواريخ كروز باتجاه "البحر الأصفر".وحللت المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تفاصيل الإطلاق، وفق ما ذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة.