وفاة الملياردير البريطاني محمد الفايد



ويعتبر الفايد من الشخصيات الرائدة في بريطانيا خلال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، حيث كان مالكا لسلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، ونادي فولهام.







وكان الفايد اتهم من قبل العائلة المالكة، بالتسبب في وفاة إبنه الوحيد عماد الفايد (دودي) والأميرة ديانا في حادث سير بباريس عام 1997، حيث خاض على مدى سنوات حملة ضد العائلة المالكة في بريطانيا.



ولم تكشف تحقيقات الشرطة، أي دليل يشير إلى تعرض الأميرة ديانا ودودي الفايد للقتل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام بريطانية، وفاة الملياردير البريطاني، المصري الأصل محمد الفايد، عن عمر ناهز (94 عاماً).