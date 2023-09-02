الاحتلال يقتحم بلدة العوجا في أريحا ويعتقل أربعة مواطنين بالضفة
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.
وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في بلدة العوجا عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية للرد على الاعتداءات.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد سهيل صلاح (21 عاما).
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
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