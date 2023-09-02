تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 29-18 29-18 31-20 بيت لحم 29-18 29-18 31-20 رام الله والبيرة 28-17 28-17 30-19 طولكرم 31-22 31-22 33-24 نابلس 30-19 30-19 32-21 قلقيلية 31-22 31-22 33-24 جنين 33-21 33-21 35-23 سلفيت 29-18 29-18 31-20 طوباس 34-22 34-22 36-24 روابي 30-19 30-19 32-21 الخليل 28-17 28-17 30-19 غزه 29-23 29-23 31-25 أريحا 38-24 38-24 40-26 خانيونس 29-23 29-23 31-25 الأغوار الشمالية 36-22 36-22 38-24 رفح 30-22 30-22 32-24

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم السبت صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد يكون طقس فلسطين صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون طقس فلسطين حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: