شؤون فلسطينية

الصليب الأحمر يدعو الاحتلال لحماية حقوق الأسرى بالتواصل مع أسرهم

الصليب الأحمر يدعو الاحتلال لحماية حقوق الأسرى بالتواصل مع أسرهم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الأسرى الفلسطينيين يعتبرون أشخاصاً محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم، بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صدر عنها، مساء  الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "حماية حقوق الأشخاص المحميين المحتجزين لديها، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة".

وأشارت إلى أنها "تسهّل زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام 1968، وفي الأشهر الست الأولى وحدها من العام الجاري، تمكن أكثر من 29 ألفا من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون، ويعتبر هذا بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، ما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية".

وأكدت اللجنة الدولية أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات.

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