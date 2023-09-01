راصد جوي يُوضح تطورات طقس فلسطين خلال الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، إن،، يشهد انخفاضاً طفيفاً على درجات الحرارة يوم غد السبت.وأضاف العلامي، عبر حسابه في موقع (فيسبوك)، أنه "من المتوقع أن تسود أجواء أكثر حرارة مُنتصف الأسبوع، وقد تزداد شدة بالاتجاه نحو نهايته".بدورها، قالت الأرصاد الجوية، إنهذه الليلة، سيكون لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم غد السبت، سيكونصيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد المقبل سيكونصيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون، يوم الاثنين المقبل، حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.