مجدلاني: تصريحات المتطرف بن غفير تمثل الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبر أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ضد الأسرى، وإصدار تعليماته لمصلحة السجون بتقليص زيارات عائلات الأسرى إلى مرة واحدة بكل شهرين بدلاً زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، "خطوة تصعيدية وفاشية جديدة تنذر بتفجير الاوضاع".وقال مجدلاني، في تصريح صحفي،الجمعة، إن "هذه الحكومة الفاشية تقودها عصابات دموية تمارس كافة اشكال ارهاب الدولة المنظم في ظل صمت دولي يتحمل المسؤولية ايضا عن قرارات حكومة الاحتلال الفاشية وإدارة أمريكية تواصل الدعم لها"وأضاف مجدلاني أن "المساس بالأسرى ومحاولات فرض العقوبات الجماعية عليهم وحرمان ذويهم من الزيارات تشكل خرقا لكافة القوانين والتشريعات الدولية".وشدد على أن تصريحات بن غفير المتواصلة والتحريض على الأسرى يأتي في سياق تزايد الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال، داعياً المجتمع الدولي "لموقف حازم وصريح وعدم استقبال الفاشي بن غفير والتعامل معه بصفته يمثل الفاشية الجديدة التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط."