مسؤولون إسرائيليون: بن غفير يحاول إشعال النار في المنطقة

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن "بن غفير يحاول عمداً إشعال النار في المنطقة".وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، إن "توجهات بن غفير مخالف للمنطق، وليس فقط للحكومة، إنه رجل خطير، وسلوكه خطير، بسبب تلاعبه بظروف الأسرى والوضع في الأقصى لتحقيق إنجازات سياسية".وأشاروا إلى أن "موقف المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو أن المساس بأوضاع الأسرى قد يؤدي لتدهور الأوضاع " ، وفق ما نقلت القناة.وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) قالت إن بن غفير، أصدر تعليماته لمصلحة السجون بتقليص عائلات الأسرى إلى مرة واحدة بكل شهرين، بدلاً زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وذلك دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية،الأمر الذي نفاه مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زاعماً أنه "لن يتم اتخاذ أي قرار لحين عقد المناقشة الخاصة حول الموضوع، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، الأسبوع المقبل".ليرد مكتب بن غفير بأن "قرار تقليص زيارات الأسرى تم اتخاذه خلال اجتماع بين بن غفير ومفوضة مصلحة السجون في 27 آب/ أغسطس الماضي".وأضاف، أنه " تم التوضيح للمفوضية ولكل جهة أخرى أن لا أحد فوق القانون والنظام، وأن جهاز الأمن ملزم بتنفيذ التعليمات التي تنص على أن تكون زيارة عائلات الأسرى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر".من جهتها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "مجلس الأمن القومي أوعز للمسؤولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين، وذلك لحين مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة".