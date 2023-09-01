دولي

صورة.. ناسا تعثر على حفرة جديدة بقطر 10 أمتار على سطح القمر

صورة.. ناسا تعثر على حفرة جديدة بقطر 10 أمتار على سطح القمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، مساء الخميس، صورة لحفرة جديدة على سطح القمر، مرجخة أنها تشكّلت نتيجة تحطّم المركبة الروسية (لونا-25) على القمر قبل أسبوعين.

والتقطت الصورة المركبة المدارية لاستكشاف القمر الموجودة في المدار منذ العام 2009، وقارنت فرق (ناسا) الصور الملتقطة قبل لحظة الاصطدام وبعدها، ولاحظت "فوهة صغيرة جديدة".

وقالت الوكالة الأميركية، في بيان، إن الفوهة "يبلغ قطرها حوالي 10 أمتار وهي تبعد نحو 400 كيلومتر عن موقع الهبوط الذي كان مخططا للمركبة لونا-25".

وأضافت أنها أرسلت أوامر إلى المركبة المدارية لاستكشاف القمر للذهاب ومراقبة المنطقة التي قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إنها الموقع المقدّر لحادث التحطم.

ونظراً إلى أن الحفرة "قريبة من نقطة الاصطدام المقدّرة لمركبة لونا-25" خلصت فرق (ناسا) إلى أنه "من المحتمل أنها نتجت من هذه المهمة، وليس من مقذوفة طبيعية".

وبعد حوالي خمسين عاماً من آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، وصلة المركبة الفضائية (لونا-25) التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبا على سطح القمر نتيجة حادث وقع في 19 آب/أغسطس، خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها.



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