حماس: قرارات بن غفير بحق الأسرى ستجلب مزيداً من التصعيد والمقاومة

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار وزير الأمن الثومي الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، "جريمة جديدة تُظهر سادية الاحتلال والتطرف الذي يمثله وزير الحكومة بن غفير".ووصفت الحركة، في تصريح صحفي، الجمعة، بن غفير بأنه "محمل بالعُقَد النفسية وساعٍ لإشباع ذاته المنتفخة لإرضاء جمهوره من المتطرفين والفاشيين عبر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين العزّل وحرمانهم من حقوقهم المكفولة دوليًا ووفقًا للأعراف والقوانين الدولية"، مؤكدة أن هذا "السلوك الفاشي الموجه ضد الأسرى الفلسطينيين لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم ومقاومتهم الحرة".وأشارت إلى أن "مثل هذه القرارات ستزيد من التصعيد والمقاومة الصلبة، وأن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق حريتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم محاولاته الفاشلة لقمع إرادتهم".