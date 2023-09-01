وزير الخارجية الإيراني: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يضر المنطقة



وأضاف: "نرحب بعودة العلاقة مع السعودية وهناك دول أخرى تتحاور معنا علناً وسراً لإعادة العلاقات" لافتاً إلى أن جهود طهران "السياسية والدبلوماسية انصبت على الانفتاح والتواصل مع كافة دول الإقليم".







قال عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، إن "إسرائيل هي عدو السلام والاستقرار ‏الإقليميين"، محذراً من أن "تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني سيحدث ضرراً بالمنطقة".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، بعد لقاء جمعهما في وزارة الخارجية في بيروت.في سياق آخر، قال عبد اللهيان، إن بلاده ترفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها لبنان، مؤكداً على "دعم طهران للمقاومة للحفاظ على مصلحة لبنان في وجه الاحتلال".وتابع عبد اللهيان: "لم نتدخل في أي وقت بالشأن اللبناني ونرفض أي تدخل خارجي في شؤون هذا البلد، وموضوع الانتخابات الرئاسية في لبنان هو شأن لبناني داخلي"، مؤكداً دعم بلاده "القوي للبنان جيشا وشعبا ومقاومة".وأكد أنهم في إيران "واثقون من أن القادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة للتوصل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب رئيس للجمهورية"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).في سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الإيراني على أن "عودة العلاقات بين إيران والسعودية ستنعكس إيجاباً بشكل عام على المنطقة ومن ضمنها لبنان"، وقال: "لا نية لإيران والسعودية بالتدخل بشؤون لبنان لكن للرياض رؤى بشأن قضايا المنطقة بينها لبنان".