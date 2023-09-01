الحركة الأسيرة: قرار بن غفير لعب بالنار وردنا في الأيام المقبلة



وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، أصدر تعليماته لمصلحة السجون بتقليص عائلات الأسرى إلى مرة واحدة بكل شهرين بدلاً زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.



وبحسب صحيفة (يديغوت أحرنوت)، فإن "بن غفير أصدر قراره دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرته من عواقب هذا القرار".





رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن قرارات بن غفير بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم، هو "لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها".وقالت الحركة، في تصريح مقتضب، الجمعة، إن ردها على هذه الإجراءات "سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء".وأضافت:" نعاهد أبناء شعبنا بأن نكون على عهدهم بنا وعلى عهد شهدائنا الأبرار جنودًا أوفياء في التصدي لهذا المحتل الغاصب، وسنقاتل هذا العدو بوحدتنا الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة".