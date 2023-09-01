دولي

الإعلان عن موعد اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان لبحث صفقة الحبوب

الإعلان عن موعد اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان لبحث صفقة الحبوب
بوتين وأردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، يوم الاثنين المقبل.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن "الرئيسين بوتين وأردوغان سيجريان مباحثات في سوتشي ظهر الاثنين" دون أن يشير إلى تفاصيل إضافية عن أجندتها.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولي البلدين، فإن اللقاء سيركز على حرب أوكرانيا، وإعادة تفعيل اتفاق تصدير الحبوب الذي انسحبت موسكو منه مؤخراً؛ وأثار ذلك مخاوف على الأمن الغذائي العالمي.

وأنهت روسيا في  تموز/ يوليو الماضي العمل بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، وأتاح تصدير الحبوب عبر ممرات آمنة في البحر الأسود.

وتعتبر روسيا أن الاتفاق بصيغته الراهنة فرض قيوداً غير مباشرة على صادراتها من الحبوب والأسمدة، في ظل العقوبات التي فرضتها دول غربية عليها بعد حرب أوكرانيا.

وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء إمكان إحياء الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

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الإعلان عن موعد اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان لبحث صفقة الحبوب

الإعلان عن موعد اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان لبحث صفقة الحبوب

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