شؤون فلسطينية

مكتب نتنياهو ينفي تقليص زيارات الأسرى.. وبن غفير يرد: القرار تم اتخاذه

مكتب نتنياهو ينفي تقليص زيارات الأسرى.. وبن غفير يرد: القرار تم اتخاذه
نتنياهو وبن غفير
رام الله - دنيا الوطن
زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه، "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الأسرى"، وذلك رداً على أنباء صدور قرار من بن غفير بشأن زيارات الأسرى، واصفاً ذلك بأنها "أخبار مزيفة".

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أنه "لن يتم اتخاذ أي قرار لحين عقد المناقشة الخاصة حول الموضوع، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد رئيس الوزراء عقدها الأسبوع المقبل".

بدوره، رد مكتب بن غفير بأن "قرار تقليص زيارات الأسرى تم اتخاذه خلال اجتماع بين بن غفير ومفوضة مصلحة السجون في 27 آب/ أغسطس الماضي".

وأضاف، أنه " تم التوضيح للمفوضية ولكل جهة أخرى أن لا أحد فوق القانون والنظام، وأن جهاز الأمن ملزم بتنفيذ التعليمات التي تنص على أن تكون زيارة عائلات الأسرى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر".

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت صباح اليوم، إن وزير الأمن، المتطرف إيتمار بن غفير، أصدر تعليماته لمصلحة السجون بتقليص عائلات الأسرى إلى مرة واحدة بكل شهرين بدلاً زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن بن غفير، أصدر قراره دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرته من عواقب هذا القرار، بحسب قول الصحيفة.

وحذرت الصحيفة، من أن هذا القرار، قد يشعل الأوضاع، خاصة في ظل التوتر الحاصل، بعد تصريحات نتنياهو، حول اغتيال العاروري.

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