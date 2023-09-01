إصابات جراء قمع الاحتلال المتظاهرين شرق غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة سبعة مواطنين بجراح مختلفة، من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.



كما أفادت مصادر محلية، بأنّ "جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية في المنطقة الشرقية للقطاع، أطلقوا قنابل الغاز صوب عشرات المواطنين الذين تظاهروا في منطقة ملكة، ما أدى إلى إصابة العديد بالاختناق".











رام الله - دنيا الوطن