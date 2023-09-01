شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال واستهداف مركبات المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية بمسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب المدينة، وأعقبها اندلاع مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح، في محاولة لتشتيت قوات الاحتلال وقناصته من استهداف الشبان.

وامتدت المواجهات إلى قرية بيت دجن بعد انطلاق مسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة من أمام المسجد الكبير باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة.

واقتحم عشرات المستوطنين نبع قريوت في قرية قريوت جنوب نابلس، اندلع على إثرها مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، أسفرت عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات عنيفة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد خروج المسيرة الأسبوعية المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات ونصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال الصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانياً.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله، حيث استهدف الشبان المقاوم حافلة ومركباتٍ للمستوطنين بالحجارة، ما أدى لتحطيم زجاج الحافلة.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

أخبار ذات صلة

الحركة الأسيرة: قرار بن غفير لعب بالنار وردنا في الأيام المقبلة

الحركة الأسيرة: قرار بن غفير لعب بالنار وردنا في الأيام المقبلة

مكتب نتنياهو ينفي تقليص زيارات الأسرى.. وبن غفير يرد: القرار تم اتخاذه

مكتب نتنياهو ينفي تقليص زيارات الأسرى.. وبن غفير يرد: القرار تم اتخاذه

إصابات جراء قمع الاحتلال المتظاهرين شرق غزة

إصابات جراء قمع الاحتلال المتظاهرين شرق غزة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة

45 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

45 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لاهيا

مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لاهيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعترف بفشله باعتقال مقاوم في طوباس

الاحتلال يعترف بفشله باعتقال مقاوم في طوباس

فارس: مواصلة بن غفير استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار المقبل

فارس: مواصلة بن غفير استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار المقبل

إعلام الاحتلال: أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت هجوماً لحماس ضد مستوطنين بالخارج

إعلام الاحتلال: أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت هجوماً لحماس ضد مستوطنين بالخارج

المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

صحيفة إسرائيلية: إيتمار بن غفير اتخذ قراراً قد يشعل الأوضاع في المنطقة

صحيفة إسرائيلية: إيتمار بن غفير اتخذ قراراً قد يشعل الأوضاع في المنطقة

شهيد وقصف منزل في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس

شهيد وقصف منزل في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس

حالة الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

حالة الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

منوعات

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

عربي

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب