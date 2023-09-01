جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

رام الله - دنيا الوطنشيّعت الجماهير الفلسطينية في محافظة طوباس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقابا صباحا.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في طوباس، باتجاه مسقط رأسه في بلدة عقابا.وحمل المشيعون جثمان الشهيد الذي لف بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع البلدة، وصولا إلى منزل عائلته حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤيدة للوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه.وأدى المشاركون صلاة الجمعة، والجنازة على جثمان الشهيد قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالبلدة، وسط حضور جماهيري غفير.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الأولى بلدة عقابا، وحاصرت منزلا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين، اثنان منهم بالرصاص الحي، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما وهو الشاب عبد الرحيم غنام.كما دمرت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عاما) واعتقلته ونجله بكر (30 عاما) إضافة لاعتقال الشاب محمد وليد أحمد أبو عرة (40 عاما).