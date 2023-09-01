شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة
قصف إسرائيلي على غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الجمعة، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتوقع أن تقوم حركة (حماس)، قريباً، بتكثيف جهودها، لما أسمته "تقويض الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، وداخل إسرائيل".

وأضافت الصحيفة، أنه "وفي الأسبوع الماضي، وبعد فترة طويلة من الهدوء النسبي، يبدو أن قطاع غزة يستيقظ أيضًا، حيث تسمح (حماس) بتوترات عنيفة قرب السياج، وليس من المستبعد أن يتم في مرحلة ما استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع كما هو الحال عادة"، وفق تعبيرها.

وتابعت، أن "هذه الأحداث من خلال تجربة الماضي، تذكرنا بأن الوضع الأمني ​​المتدهور في الضفة سيؤدي في النهاية إلى لعملية كبرى في قطاع غزة".

أخبار ذات صلة

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة

45 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

45 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لاهيا

مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لاهيا

الشيخ: إجراءات بن غفير العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

الشيخ: إجراءات بن غفير العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

الاحتلال يعترف بفشله باعتقال مقاوم في طوباس

الاحتلال يعترف بفشله باعتقال مقاوم في طوباس

فارس: مواصلة بن غفير استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار المقبل

فارس: مواصلة بن غفير استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار المقبل

إعلام الاحتلال: أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت هجوماً لحماس ضد مستوطنين بالخارج

إعلام الاحتلال: أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت هجوماً لحماس ضد مستوطنين بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

شهيد وقصف منزل في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس

شهيد وقصف منزل في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

الهباش والحلو يدشنان مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة والشرطة

الهباش والحلو يدشنان مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة والشرطة

تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

منوعات

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

عربي

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب