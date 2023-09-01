إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة





وأضافت الصحيفة، أنه "وفي الأسبوع الماضي، وبعد فترة طويلة من الهدوء النسبي، يبدو أن قطاع غزة يستيقظ أيضًا، حيث تسمح (حماس) بتوترات عنيفة قرب السياج، وليس من المستبعد أن يتم في مرحلة ما استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع كما هو الحال عادة"، وفق تعبيرها.





وتابعت، أن "هذه الأحداث من خلال تجربة الماضي، تذكرنا بأن الوضع الأمني ​​المتدهور في الضفة سيؤدي في النهاية إلى لعملية كبرى في قطاع غزة".





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الجمعة، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تتوقع أن تقوم حركة (حماس)، قريباً، بتكثيف جهودها، لما أسمته "تقويض الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، وداخل إسرائيل".