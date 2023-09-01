شؤون فلسطينية

الشيخ: إجراءات بن غفير العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

الشيخ: إجراءات بن غفير العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإجراءات العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين التي أعلن عنها العنصري بن غفير تهدد بانفجار الأوضاع.

وأضاف الشيخ، في منشور له عبر منصة (إكس)، اليوم الجمعة، أن "هذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات، والتدخل المباشر من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن وزير الأمن، المتطرف إيتمار بن غفير، أصدر تعليماته لمصلحة السجون بتقليص عائلات الأسرى إلى مرة واحدة بكل شهرين بدلاً زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن بن غفير، أصدر قراره دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرته من عواقب هذا القرار، بحسب قول الصحيفة.

أخبار ذات صلة

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

جماهير طوباس تُشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة

إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني المتدهور بالضفة سيؤدي لعملية عسكرية كبرى في غزة

45 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

45 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لاهيا

مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لاهيا

الشيخ: إجراءات بن غفير العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

الشيخ: إجراءات بن غفير العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

الاحتلال يعترف بفشله باعتقال مقاوم في طوباس

الاحتلال يعترف بفشله باعتقال مقاوم في طوباس

فارس: مواصلة بن غفير استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار المقبل

فارس: مواصلة بن غفير استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار المقبل

إعلام الاحتلال: أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت هجوماً لحماس ضد مستوطنين بالخارج

إعلام الاحتلال: أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت هجوماً لحماس ضد مستوطنين بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

شهيد وقصف منزل في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس

شهيد وقصف منزل في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

الهباش والحلو يدشنان مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة والشرطة

الهباش والحلو يدشنان مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة والشرطة

تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

منوعات

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

عربي

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب