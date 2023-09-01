الشيخ: إجراءات بن غفير العنصرية تجاه الأسرى تهدد بانفجار الأوضاع

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإجراءات العنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين التي أعلن عنها العنصري بن غفير تهدد بانفجار الأوضاع.وأضاف الشيخ، في منشور له عبر منصة (إكس)، اليوم الجمعة، أن "هذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات، والتدخل المباشر من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي".وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن وزير الأمن، المتطرف إيتمار بن غفير، أصدر تعليماته لمصلحة السجون بتقليص عائلات الأسرى إلى مرة واحدة بكل شهرين بدلاً زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.وأضافت الصحيفة، أن بن غفير، أصدر قراره دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرته من عواقب هذا القرار، بحسب قول الصحيفة.