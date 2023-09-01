الاحتلال يعترف بفشله باعتقال مقاوم في طوباس





رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة جيش الاحتلال، الجمعة، إن قوات الاحتلال فشلت في اعتقال مقاوم في بلدة عقابا، شمال طوباس، بعد حصار منزل كان متحصن بداخله.وأضافت الإذاعة، أنه رغم حصار المنزل، وإطلاق صواريخ نحوه، وتبادل إطلاق النار، لم تتمكن القوات من اعتقال أفراد الخلية، وانسحبت من المكان.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً) (36 عاماً)، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لبلدة عقابا.أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اشتبكت مع مقاومين، وقصفت منزلاً داخل البلدة، فيما احتجزت عائلة المقاوم، أحمد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه، ثم أفرجت عنهم لاحقاً.