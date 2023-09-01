مصر: انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة دولية غير مسبوقة

أعلن المتحدث العسكري، باسم الجيش المصري، الجمعة، انطلاق التدريب المصري- الأمريكي (النجم الساطع 2023)، في أهم حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة ثمانية آلاف مقاتل، من 34 دولة.





وقال المتحدث العسكري، عبر (فيسبوك)، إن الحدث انطلق الخميس، 31 آب/ أغسطس وستستمر حتى 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.





رام الله - دنيا الوطنويشارك في التدريب أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من 34 دولة، ويستهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.وفي 2018، استضافت مصر مناورات (النجم الساطع) بمشاركة تسع دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة (كورونا).