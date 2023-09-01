إعلام الاحتلال: أجهزة الأمن الإسرائيلية أحبطت هجوماً لحماس ضد مستوطنين بالخارج

رام الله - دنيا الوطنزعمت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء الخميس، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية، أحبطت هجوماً لحركة (حماس) ضد إسرائيليين في دولة أجنية، فرض حظر نشر على اسمها.وقالت القناة: إن نتيجة لذلك، أصدرت ما يسمى بهيئة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيراً "غير عادي" للمستوطنين، بتوخي الحذر خلال السفر لدول محددة في الخارج.وأضافت، أن الهيئة، حذرت رجال أعمال إسرائيليين، وطلبت منهم "عدم الانسياق وراء العروض الغريبة التي قد تؤدي إلى اختطافهم أو محاولة إيذائهم في الخارج".