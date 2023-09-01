صحيفة إسرائيلية: إيتمار بن غفير اتخذ قراراً قد يشعل الأوضاع في المنطقة

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الجمعة، إن وزير الأمن، المتطرف إيتمار بن غفير، أصدر تعليماته لمصلحة السجون بتقليص عائلات الأسرى إلى مرة واحدة بكل شهرين بدلاً زيارة واحدة شهريا، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن بن غفير، أصدر قراره دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرته من عواقب هذا القرار، بحسب قول الصحيفة.





وحذرت الصحيفة، من أن هذا القرار، قد يشعل الأوضاع، خاصة في ظل التوتر الحاصل، بعد تصريحات نتنياهو، حول اغتيال العاروري.





رام الله - دنيا الوطن