شهيد وقصف منزل في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس



وأفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، (استشهد لاحقا)، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.



وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.













وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فشلت صباح اليوم، باعتقال الشاب المطارد، أحمد وليد أبو عرة، بعدما حاصرت منزلاً، في المدخل الغربي للبلدة.وقصفت قوات الاحتلال، المنزل المحاصر، واعتقلت صاحبه، عبد الرزاق أبو عرة، ونجله بكر، كما احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في المنزل، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه، ثم أفرجت عنهم لاحقاً.وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال احتجز كلا من وليد أبو عرة، وزوجته، ونجلهما محمد.