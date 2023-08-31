شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين من المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل في دولة الكويت، برئاسة وكيل وزارة التربية بالتكليف، الوكيل المساعد للتعليم العام في الكويت، أسامة السلطان.

ورحب الرئيس عباس، بالوفد الكويتي الشقيق، مشددا على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والكويتي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وحمل الرئيس عباس الوفد تحياته إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وللشعب الكويتي، مثمنا مواقف الكويت الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

وأشاد الرئيس عباس بحرص الكويت على التعاقد مع المعلمين والمعلمات الفلسطينيين، الأمر الذي يسهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

من جانبه، أكد الوفد الكويتي حرصه على تمتين التعاون التعليمي بين دولتي فلسطين والكويت، مشيرا إلى أنه تعاقد مع أكثر من 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، من عدة تخصصات علمية، من بينهم 211 من المعلمات و320 من المعلمين.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

هنية يهاتف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب رام الله

الهباش والحلو يدشنان مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة والشرطة

الهباش والحلو يدشنان مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة والشرطة

تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

تسهيلات جديدة للمسافرين عبر معبر رفح البري

الاقتصاد بغزة تعلن عن وزن جديد لربطة الخبز

الاقتصاد بغزة تعلن عن وزن جديد لربطة الخبز

رام الله: الشرطة والنيابة العامة تغلقان حديقة نتيجة وفاة فتاة بداخلها

رام الله: الشرطة والنيابة العامة تغلقان حديقة نتيجة وفاة فتاة بداخلها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح: إصرار حكومة الاحتلال على التصعيد لن يوفر لها الأمن والاطمئنان

فتوح: إصرار حكومة الاحتلال على التصعيد لن يوفر لها الأمن والاطمئنان

التربية تستنكر استيلاء الاحتلال على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

التربية تستنكر استيلاء الاحتلال على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

اشتية: التنمية الاقتصادية دون أفق سياسي صعبة التحقيق

اشتية: التنمية الاقتصادية دون أفق سياسي صعبة التحقيق

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين

70 أسيراً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

70 أسيراً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

سلطة النقد: نحذر من التعامل مع ما يسمى بـ &quot;بنك الوقف الفلسطيني&quot;

سلطة النقد: نحذر من التعامل مع ما يسمى بـ "بنك الوقف الفلسطيني"

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

منوعات

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

عربي

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

مصر: ضوابط جديدة بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الإيراني مع بشار الأسد في دمشق

تفاصيل لقاء وزير الخارجية الإيراني مع بشار الأسد في دمشق

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية