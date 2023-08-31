الرئيس عباس يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين من المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل في دولة الكويت، برئاسة وكيل وزارة التربية بالتكليف، الوكيل المساعد للتعليم العام في الكويت، أسامة السلطان.ورحب الرئيس عباس، بالوفد الكويتي الشقيق، مشددا على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والكويتي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).وحمل الرئيس عباس الوفد تحياته إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وللشعب الكويتي، مثمنا مواقف الكويت الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.وأشاد الرئيس عباس بحرص الكويت على التعاقد مع المعلمين والمعلمات الفلسطينيين، الأمر الذي يسهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.من جانبه، أكد الوفد الكويتي حرصه على تمتين التعاون التعليمي بين دولتي فلسطين والكويت، مشيرا إلى أنه تعاقد مع أكثر من 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين، من عدة تخصصات علمية، من بينهم 211 من المعلمات و320 من المعلمين.