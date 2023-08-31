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مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
تحدث عاموس هوكستين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن سعي الولايات المتحدة لترسيم الحدود البرية بين لبنان، والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن هوكستين قوله: "بعد أن نجحنا في ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يمكننا الآن العمل على ترسيم الحدود البرية".

وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وقع رسمياً، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على رسالة تصادق على اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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