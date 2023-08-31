مبعوث بايدن يتحدث عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنتحدث عاموس هوكستين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن سعي الولايات المتحدة لترسيم الحدود البرية بين لبنان، والاحتلال الإسرائيلي.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن هوكستين قوله: "بعد أن نجحنا في ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، يمكننا الآن العمل على ترسيم الحدود البرية".وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون، وقع رسمياً، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على رسالة تصادق على اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.