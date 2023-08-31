شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت

وزير الخارجية الإيراني يلتقي قيادتي (حماس) والجهاد في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الميادين)، بأن اجتماع موسع عقد، في مدينة بيروت، بين وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، وقيادتي حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن القيادات الفلسطينية، أكدت في اجتماعها مع عبد اللهيان، تمسكها بخيار المقاومة، خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني، مؤكدةً عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، لقادة الفصائل الفلسطينية، تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض.

وشدد اللهيان، على عدم تراجع إيران، عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة، مذكراً بدعوة ،علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بضرورة دعم الضفة الغربية.

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