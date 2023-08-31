الاقتصاد بغزة تعلن عن وزن جديد لربطة الخبز

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، الخميس، عن زيادة وزن ربطة الخبز لـ 3100 كيلو جرام مع بقاء السعر كما هو (ثمانية شواكل)، بداية أيلول/ سبتمبر المقبل.وقالت الوزارة في بيان، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز اعتباراً من تاريخ 1/9/2023م"، مؤكدة أن القرار يأتي "في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة".يشار الي أن الوزارة جددت قرارها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.