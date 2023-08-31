شؤون فلسطينية

رام الله: الشرطة والنيابة العامة تغلقان حديقة نتيجة وفاة فتاة بداخلها

رام الله: الشرطة والنيابة العامة تغلقان حديقة نتيجة وفاة فتاة بداخلها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة والنيابة العامة إحدى الحدائق في شمال مدنية رام الله، وذلك نتيجة وفاة فتاة تبلغ من العمر (18عاماً) إثر سقوطها عن "تركترون كهربائي"، أثناء اللعب داخل الحديقة، يوم الثلاثاء، الموافق 29 آب/ أغسطس 2023.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، الخميس، إن "الفتاة وصلت إلى المشفى بحالة فقدان للوعي نتيجة الإصابة الخطيرة، أدخلت على إثرها إلى قسم العناية المكثفة، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها في اليوم التالي لوصولها".

و أوضح ارزيقات أنه سيتم إحالة صاحب الحديقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، مناشداً المواطنين والأهالي كافة بضرورة التأكد دائماً من شروط السلامة في الحدائق والمتنزهات، والإبلاغ فوراً عن أي حالة تخالف شروط السلامة.

وأكد ارزيقات، أن النيابة العامة قررت إغلاق الحديقة لمخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

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