شؤون فلسطينية

فتوح: إصرار حكومة الاحتلال على التصعيد لن يوفر لها الأمن والاطمئنان

فتوح: إصرار حكومة الاحتلال على التصعيد لن يوفر لها الأمن والاطمئنان
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
قال، روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، إن "إصرار حكومة الفاشيين المجرمة على التصعيد، وارتكاب عمليات القتل، وحصار المدن واقتحامها، والمداهمة اليومية لعشرات المنازل لإجراء عمليات اعتقال تعسفية، والإعدامات على الحواجز، واستمرار سياسة الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس لن يوفر لدولة الفصل العنصري الأمن أو الاطمئنان".

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أنه "لا أمن ولا سلام طالما شعبنا يمارس ضده أبشع أنواع العنصرية والإجرام المنظم، وإرهاب حكومة المستوطنين اليمينية التي معظم أقطابها من أصحاب مقولة الموت للعرب، سيقابل بمزيد من الصمود والمقاومة، وسيوقظ في كل جيل من أجيالنا حب الأرض والتمسك بثوابته الفلسطينية".

وطالب فتوح، المجتمع الدولي "بضرورة كبح جنون فاشية حكومة الفصل العنصري التي تهدد الأمن والسلم الإقليميَين، والتي ستطال الجميع وليس شعبنا الفلسطيني وحده".

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