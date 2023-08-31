التربية تستنكر استيلاء الاحتلال على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم، استيلاء قوات الاحتلال على كتب مدرسية من المناهج الفلسطينية واعتقال سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب المدرسية وأحد موظفي المدرسة.واعتبرت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، هذه الأفعال "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحق الأطفال في الحصول على تعليم جيد ومناهج متكاملة، وهي تعكس الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب والمعلمون في القدس، نتيجة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على كل ما هو مقدسي، وخاصة منظومة التربية والتعليم".ودعت التربية، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الأطفال في التعليم، مؤكدة أهمية استمرار تقديم الدعم للمدارس والطلبة في القدس، لمواجهة هذه التحديات الصعبة.