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شؤون فلسطينية

اشتية: التنمية الاقتصادية دون أفق سياسي صعبة التحقيق

اشتية: التنمية الاقتصادية دون أفق سياسي صعبة التحقيق
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "التنمية الاقتصادية هي رافعة للسياسة، ودون وجود أفق سياسي تصبح التنمية الاقتصادية صعبة التحقيق وتواجه العديد من المعيقات".

جاء ذلك خلال استقباله، الممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP سارة بول، الخميس، في مكتبه برام الله، إذ بحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية، بهدف تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاعب رئيس إلى جانب الحكومة من أجل تعزيز التنمية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس والمناطق المسماة "ج" والمناطق المهمشة والمهددة بسبب الاستيطان والجدار.

وقال اشتية: "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية تعمل معنا في فلسطين على المساعدة في الخلاص من الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومواجهة كل خطط الاحتلال الهادفة إلى تدمير إمكانية حل الدولتين وتهجير أبناء شعبنا من خلال مصادرة أراضيه لصالح الاستيطان".

وأشاد اشتية بعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين من مبدأ الشراكة يدا بيد، إلى جانب الحكومة، وتناغم العمل وفق الأولويات وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية.



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