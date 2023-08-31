عاجل

  • جيش الاحتلال يعلن رسمياً أن القتيل في عملية الدهس غرب رام الله هو أحد جنوده

شؤون فلسطينية

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين
وزير الأوقاف حاتم البكري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الخميس، عن صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين، منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح البكري أن الصرف "سيتم وفقاً لآلية تم وضعها بالاتفاق مع لجنة طوارئ إعمار مخيم جنين في إطار الحملة التي أطلقتها الأوقاف "شدوا أزرهم" بناءً على توجهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، لإغاثة المتضررين في مخيم جنين، إضافة إلى توزيع ألف حقيبة مدرسية".

جاء ذلك خلال لقاء البكري في مدينة جنين، اليوم الخميس، بالقائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب، بحضور مدير الأوقاف في جنين إبراهيم بداد، وممثلين عن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين ولجنة طوارئ إعمار المخيم.

وأشار البكري إلى أهمية الخطاب الديني في دعم القضايا الوطنية، ومواجهة الاحتلال، وإنهاء حالة الانقسام البغيض، وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الخطاب الديني منسجم مع الرؤية السياسية الوطنية، وقال: نرفض أن يكون المنبر للتفرقة والتخوين.

بدوره، استعرض أبو الرب صورة الأوضاع العامة في المحافظة، وانتهاكات الاحتلال المستمرة في ظل حكومة يمينية متطرفة مدججة بخطاب عنصري تستهدف الوجود الفلسطيني وخلق وقائع جديدة على الأرض.

وأكد العمل بتعليمات الرئيس محمود عباس على توفير الاستقرار والأمن والأمان، والحفاظ على سيادة القانون، لحماية أبناء شعبنا ومؤسساتهه الوطنية، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود المواطنين في مواجهة مخططات الاحتلال العنصرية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف، عبر رسالتها الدينية في توحيد الصف الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

والتقى البكري والوفد المرافق له، لدى زيارة جنين، بأئمة مساجد المحافظة وخطبائها في قاعة الشهيد قدروة موسى، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، كما تفقد مدرسة وروضة الإيمان والتقى بالعاملين فيها، كما التقى بلجنة الزكاة ومديرا الوقائي والمخابرات في جنين.

أخبار ذات صلة

التربية تستنكر استيلاء الاحتلال على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

التربية تستنكر استيلاء الاحتلال على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

اشتية: التنمية الاقتصادية دون أفق سياسي صعبة التحقيق

اشتية: التنمية الاقتصادية دون أفق سياسي صعبة التحقيق

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين

70 أسيراً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

70 أسيراً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

سلطة النقد: نحذر من التعامل مع ما يسمى بـ &quot;بنك الوقف الفلسطيني&quot;

سلطة النقد: نحذر من التعامل مع ما يسمى بـ "بنك الوقف الفلسطيني"

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في رام الله

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية تستنكر استيلاء الاحتلال على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

التربية تستنكر استيلاء الاحتلال على كتب مدرسية فلسطينية في القدس

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين

البكري: صرف مساعدات لمتضرري عدوان الاحتلال الأخير على مخيم جنين

70 أسيراً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

70 أسيراً إدارياً يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

الاحتلال يخطر بهدم تسعة منازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى

الاحتلال يخطر بهدم تسعة منازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فصائل فلسطينية تبارك عملية الدهس قرب بيت سيرا

فصائل فلسطينية تبارك عملية الدهس قرب بيت سيرا

منوعات

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

عربي

تفصايل لقاء وزير الخارجية الإيراني مع بشار الأسد في دمشق

تفصايل لقاء وزير الخارجية الإيراني مع بشار الأسد في دمشق

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان