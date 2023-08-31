نتنياهو يجري تقييماً مع قادة الأجهزة الأمنية الليلة بشأن التطورات الأخيرة





كما أسفر تفجير عبوة ناسفة، في نابلس، الليلة الماضية، عن إصابة ضابط وثلاثة جنود إسرائيليين، خلال اقتحامهم لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.







رام الله - دنيا الوطنقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيجري تقييماً للوضع الأمني في مقر وزارة الجيش (كرياه) بتل أبيب، الليلة، مع قادة الأجهزة الأمنية.يأتي ذلك في ظل تصاعد العمليات في الضفة الغربية، كان آخرها، عملية الدهس غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة آخرين.ومنذ صباح أمس الأربعاء، سجلت عدة عمليات بالضفة أبرزها عملية دهس جنوب الخليل، أصيب فيها جندي وأصيب منفذها، وعملية طعن بحي المصرارة بالقدس وأعلن عن إصابة مستوطن، واستشهاد المنفذ.