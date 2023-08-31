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تفصايل لقاء وزير الخارجية الإيراني مع بشار الأسد في دمشق

تفصايل لقاء وزير الخارجية الإيراني مع بشار الأسد في دمشق
بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في دمشق
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وقال الأسد، خلال اللقاء، وفق بيان للرئاسة السورية، إن "ما يشهده العالم اليوم يثبت أن القضايا التي دافعنا عنها ودفعنا ثمناً لها كانت صحيحة وأن سياساتنا كانت سليمة"، مضيفاً أن "الصورة الدولية أصبحت أكثر وضوحاً على وقع التطورات والتغييرات الحاصلة في العالم وهي تعزز ثقتنا بالنهج الذي نسير عليه".

من جانبه، أكد عبد اللهيان احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وإيران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا.

وكان عبد اللهيان، وصل دمشق، مساء يوم أمس الأربعاء، قادماً من طهران على رأس وفد رفيع، حيث التقى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، وبحث الجانبان آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.

كما التقى عبد اللهيان نظيره السوري فيصل المقداد، وعقدا مؤتمراً صحافيا أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستمرة في تقديم الدعم لسوريا حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها، مشدداً على أن عودة سوريا إلى حالتها الطبيعية ولعبها دورها الطبيعي يصب في صالح جميع دول المنطقة.

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