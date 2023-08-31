دولي

إيران تعلن إحباط "مخطط تخريبي" لجهاز موساد الإسرائيلي

إيران تعلن إحباط "مخطط تخريبي" لجهاز موساد الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الخميس، إحباط "مخطط تخريب" لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، كان يهدف إلى ضرب الصناعات الصاروخية في البلاد.

ونقل (التلفزيون الإيران) عن زارة الدفاع، قولها إن "هذه العملية الاستخباراتية والأمنية هي الأكثر تعقيداً في السنوات الأخيرة".

وأوضحت الدفاع الإيرانية، أنه "خلال الأشهر الماضية، حاولت إحدى الشبكات المحترفة إدخال قطع معيوبة في عجلة الإنتاج الصاروخي، لكي يتم استخدامها في إنتاج الصواريخ المتطورة في الوزارة".

وأكدت أن هذه الشبكة وقعت في قبضة جهاز الأمن والاستخبارات التابع للوزارة.

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