الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

رام الله - دنيا الوطنحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس، على أسير من مخيم جنين، بالسجن المؤبد و26 عاماً وغرامة مالية.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أحمد جمال أحمد القمبع (33 عاماً)، بالسجن المؤبد و26 عاماً وغرامة مالية قيمتها مليون ونصف مليون شيقل.وأضاف، في تصريح صحفي، أن الاحتلال اعتقل الأسير قمبع بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير عام 2018، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منزل العائلة مرتين بعد إعادة بنائه في المرة الأولى بعد اعتقاله.