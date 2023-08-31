صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في رام الله





وأضاف سموتريتش: "أصبحنا كل يوم ندفن إسرائيليين، يجب أن نغير هذا القدر"، فيما قرر وزير الأمن، يوآف غالانت، رفع حالة التأهب في الضفة بعد سلسلة عمليات منذ أمس الأربعاء.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هوية منفذ عملية الدهس قرب بيت سيرا غرب رام الله، اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بينهم بحالة خطيرة.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن "منفذ العملية يدعى داوود عبد الرازق فايز، وهو في الأربعينيات من عمره، ومن بلدة دير عمار قرب رام الله، ويحمل تصريح عمل داخل أراضي 48".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، عن إطلاق النار على منفذ العملية الدهس، ما أدى لاستشهاده.وبحسب المتحدث باسم الجيش، فإن "سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس انسحب باتجاه حاجز (حشمونائيم)، حيث تم إبلاغ حراس الأمن بالمكان بتوجهه إليهم لاستكمال عمليته هناك، حيث استنفروا في المكان وأطلقوا النار عليه عند وصوله إليهم".ووصل إلى عملية الدهس وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي توعد منفذي العمليات بقوله، "سنسحق الإرهاب ونستعيد الأمن"، وفق تعبيره.