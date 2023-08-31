شؤون فلسطينية

الرئاسة: لن تُحل أي قضية بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

الرئاسة: لن تُحل أي قضية بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "عمليات القتل اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والاقتحامات للمدن الفلسطينية، واعتقال المئات من أبناء شعبنا، التي كان آخرها قتل الفتى المقدسي خالد سامر الزعانين بدم بارد (15 عاماً)، واقتحام المدن والمخيمات والقرى كما حدث في نابلس الليلة الماضية، هدفها تفجير الأوضاع وجرها إلى مربع العنف والتصعيد".

وأضاف أبو ردينة أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الخطيرة التي وصلت إليها الأوضاع، مؤكدا أن جميع ما تقوم به إسرائيل لن يجلب لها الأمن والاستقرار اللذين لن يتحققا دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة التي أقرتها الشرعية الدولية، وأنه لن تُحل أي قضية في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

وتابع: على المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية أن يعيا جيداً، أن ما تقوم به إسرائيل من قتل واعتقال واقتحامات للأماكن المقدسة، ومن إرهاب المستوطنين وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع، لأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقفا مكتوفَي الأيدي أمام هذه الجرائم الإسرائيلية التي لن نسمح باستمرارها، وسيكون هناك قرارات فلسطينية وطنية تحمي حقوقنا وتوقف هذا العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقال أبو ردينة: على الجانب الأميركي التدخل فوراً لوقف هذا الجنون الإسرائيلي قبل فوات الأوان، لأن البديل هو الخراب وعدم الاستقرار وفقدان الأمل، وهذا ما يجري الآن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن "الاستخفاف بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه والاعتداء على مقدساته، لن تُخضعه ولن تجبره على التنازل عن حقوقه وثوابته، والتاريخ يُثبت دوماً أن النصر يقف دوماً إلى جانب الحق والعدل والحرية التي يمثلها شعبنا الفلسطيني".

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن "القيادة الفلسطينية حاملة مسؤولية القرار الوطني الفلسطيني المستقل لن تتنازل عن الثوابت الوطنية والحقوق التاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية".

أخبار ذات صلة

سلطة النقد: نحذر من التعامل مع ما يسمى بـ &quot;بنك الوقف الفلسطيني&quot;

سلطة النقد: نحذر من التعامل مع ما يسمى بـ "بنك الوقف الفلسطيني"

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في رام الله

صورة.. الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في رام الله

الرئاسة: لن تُحل أي قضية بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

الرئاسة: لن تُحل أي قضية بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير في الخليل

مصرع مواطن بحادث سير في الخليل

طالع: أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الجدد في المدارس الحكومية بغزة

طالع: أسماء الدفعة الثانية من المعلمين الجدد في المدارس الحكومية بغزة

الاحتلال يخطر بهدم تسعة منازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى

الاحتلال يخطر بهدم تسعة منازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن المؤبد و26 عاماً

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد عايد القني

الاحتلال يخطر بهدم تسعة منازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى

الاحتلال يخطر بهدم تسعة منازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فصائل فلسطينية تبارك عملية الدهس قرب بيت سيرا

فصائل فلسطينية تبارك عملية الدهس قرب بيت سيرا

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الخميس

تخللتها اشتباكات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

تخللتها اشتباكات.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة

منوعات

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

أنغام تكشف عن تجارب قاسية في حياتها وسبب فشل زيجاتها

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

علياء البسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد وتكشف الأسباب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

داليدا خليل ترد مجدداً على أنباء ارتباطها بعمرو دياب

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بعد 14 عاماً.. ماذا قال كريم عبدالعزيز عن تعاونه مجدداً مع منى زكي؟

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

بالصور: ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بعد إطلالها بملابس شفافة ولامعة

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني&quot;تيجي ننبسط&quot; بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

شاهد: ابنة نانسي عجرم تغني"تيجي ننبسط" بطريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

فيديو: نيللي كريم تتعلم رقصة جديدة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

شاهد: بسمة بوسيل ترافق أولادها في أول يوم مدرسة

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

ريهام عبد الغفور ترد على تجاهل تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

بفستان أنيق.. درة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستغرام

عربي

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لديّ وفلسطين قضيتنا المركزية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

نتنياهو يُعلق على هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في السعودية

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل ‎مصر للقاء السيسي وبحث التطورات بالسودان

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي

نصر الله يحذر الاحتلال: أي اغتيال في لبنان سيكون له رد فعل قوي