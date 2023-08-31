مصرع مواطن بحادث سير في الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن (45 عاماً) مصرعه، اليوم الخميس، إثر حادث سير في منطقة البرج جنوب الخليل.وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن "الحادث نجم عن اصطدام مركبة لذوي الإعاقة كان يقودها المذكور، مع مركبة بالاتجاه المقابل، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولاحقا أعلن الأطباء عن وفاته متأثراً بجروحه".وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وباشرت شرطة المرور بالتحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه.